Brasileiro ganha prêmio milionário na loteria nos EUA

Frederico Sampaio foi o sortudo contemplado com a premiação no dia 1º de julho e optou por receber em uma única parcela valor de US$ 650 mil (cerca de R$ 3,5 milhões) em sua conta

Divulgação The Lottery Massachusetts O flamenguista Sampaio conquistou o prêmio ao acertar o jogo instantâneo, a famosa 'raspadinha'



Um cidadão brasileiro residente na cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos, teve a sorte de ganhar um prêmio de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,4 milhões) na loteria instantânea estadual. Frederico Sampaio foi o sortudo contemplado com a premiação no dia 1º de julho. Vestindo uma camisa do Flamengo, o imigrante optou por receber o prêmio em uma única parcela, o que resultou em um valor de US$ 650 mil (cerca de R$ 3,5 milhões) em sua conta. Em entrevista ao site oficial da Massachusetts Lottery, Sampaio revelou que pretende utilizar o dinheiro para beneficiar sua família. Ele conquistou o prêmio ao acertar o jogo instantâneo “Double Your Money” da Loteria Estadual de Massachusetts.

Além do ganhador, a agência lotérica responsável pela venda do bilhete premiado também foi premiada com um bônus de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 54,6 mil).

