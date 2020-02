Brasileiros resgatados em Wuhan chegam a Anápolis sem sintomas do coronavírus

Agora, eles ficarão 18 dias em um hotel para cumprir a quarentena

Reprodução/FAB O primeiro avião pousou às 6h05 e o segundo 7 minutos depois, às 6h12



Os dois aviões da Força Aérea Brasileira com os 31 brasileiros que estavam em Wuhan, na China, pousaram na Base de Anápolis, em Goiás, no início da manhã deste domingo (9) depois de quase 36 horas do embarque. O primeiro avião pousou às 6h05 e o segundo 7 minutos depois, às 6h12. Os brasileiros devem ser examinados ao desembarcarem dos aviões e seguem para a Base de Anápolis. Nenhum deles apresentou sintomas do coronavírus.

Os cidadãos brasileiros partiram de Wuhan e fizeram uma parada em Urumqi, ainda na China. Depois, os aviões fizeram outra escala em Varsóvia, na Polônia, e nas Ilhas Canárias. Na madrugada deste domingo, as aeronaves entraram no espaço aéreo brasileiro e pousaram em Fortaleza pouco antes das 2h. De lá, saíram por volta das 3h30 para Anápolis, em Goiás.

Além dos 31 resgatados em Wuhan (dentre eles, estão crianças de 1, 2, 3, 7 e 12 anos), outras 27 pessoas que compõem a tripulação, médicos e equipe de comunicação, também deverão ficar em quarentena por 18 dias como medida de prevenção à infecção do novo coronavírus. Três vezes ao dia, cada pessoa terá de passar por exames médicos, a fim de verificar sinais vitais e demais sintomas que possam surgir.

* Com informações do Estadão Conteúdo