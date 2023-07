‘Breaking Bad’ no Amapá? Polícia Federal investiga químico suspeito de traficar drogas

De acordo com as investigações, homem tem grande influência dentro de uma facção criminosa e fabricava os entorpecentes em sua residência

Divulgação/Polícia Federal Segundo a PF, os entorpecentes seriam fabricados na casa do suspeito



A Polícia Federal (PF) deflagou na manhã desta sexta-feira, 28, a Operação Heisenberg, em Macapá, capital do Amapá. A corporação investiga um homem suspeito de produzir drogas para o tráfico de drogas. Ele não teve sua identidade revelada pela PF. De acordo com as investigações, os entorpecentes estaria sendo fabricados e comercializados em sua residência. A PF afirma ainda que ele contaria com a ajuda de seu filho na prática do crime. Ainda segundo a investigação, o suposto “químico do tráfico” possui uma grande influencia dentro de uma facção criminosa para o qual ele atua. A corporação informou ainda que o homem já foi preso por tráfico e drogas e posse ilegal de arma de fogo. “O local onde o investigado reside é uma espécie de ‘boca de fumo’ e conta como uma movimentação atípica para uma residência convencional, tendo como frequentadores indivíduos que possuem uma extensa ficha criminal, além de possuírem ligação com a facção criminosa, informou a PF.

A corporação não esclareceu se o investigado foi preso. O investigado poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa. Caso o homem seja condenado, poderá pegar uma pena de até 23 anos de reclusão mais pagamento de multa. A operação foi deflagrada pela Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá (FTSP), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Instituto de Administração Penitenciária do Amapá e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que cumpriram um mandado de busca e apreensão nesta setxa-feira. O nome da operação é relacionado na série de TV “Breaking Bad“, produzida por Vince Gilligan, onde o professor de química Walter White produzia drogas utilizando o codinome de Heisenberg.