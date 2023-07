Soldado da Rota é morto a tiros no Guarujá; polícia faz operação para prender suspeitos

Agentes faziam um patrulhamento, por volta das 22h, próximo à comunidade da Vila Zilda; vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Patrick Bastos Reis estava na Rota desde 2017



O policial militar Patrick Bastos Reis, soldado da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA), morreu na noite desta quinta-feira, 27, no Guarujá, litoral de São Paulo. Um outro policial ficou ferido. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em seus perfis nas redes sociais. Segundo o titular da pasta, foi iniciada, ainda nesta quinta-feira, a Operação Escudo, para capturar os suspeitos envolvidos no crime. “Iniciamos na noite de ontem a Operação Escudo, para capturar os criminosos que atiraram contra dois policiais de Rota no Guarujá. Infelizmente, um deles morreu. Não vamos descansar enquanto não acharmos os responsáveis por esse crime”, escreveu Derrite no Twitter. Segundo a Polícia Militar (PM), agentes faziam um patrulhamento, por volta das 22h, próximo à comunidade da Vila Zilda. O policial foi atingido no tórax, chegou a ser atendido no Pronto Atendimento da Rodoviária (PAM), mas não resistiu e morreu.

Ainda de acordo com Derrite, quatro suspeitos foram identificados. Três estão qualificados, inclusive o autor dos disparos, e dois foram presos. Ainda segundo o secretário, houve confronto em outro ponto da cidade e um suspeito acabou morrendo. “Não vamos descansar enquanto não prendermos todos”, completou Derrite. Pelas redes sociais, a corporação lamentou o ocorrido. Reis estava na corporação desde 2017. Ele deixa a esposa e um filho de 2 anos. “Nesse momento de dor, unimos nossos sentimentos aos da família e elevamos nossos pensamentos a Deus, rogando-lhe que, por meio de seu grande amor, possa consolar os corações e curar as feridas dessa separação”, escreveu a PM.

