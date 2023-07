Polícia Civil de SP apreende mais de 50 carros de luxo em operação; um homem foi preso

Veículos são de modelos como Mercedes, BMW, Camaro, Audi, Land Rover, Mini Cooper, Volvo, Porsche e Ferrari

Divulgação/Polícia Civil Mais de 50 carros de luxo foram apreendidos pela Polícia Civil



A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 50 carros de luxo durante uma operação contra lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa na tarde desta quinta-feira, 27. Um homem foi preso em flagrante. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela 1° Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), agentes se deslocaram para um estabelecimento comercial onde apreenderam 41 veículos de luxo, como Mercedes, BMW, Camaro, Audi, Land Rover, Mini Cooper, Volvo, Porsche e Ferrari. Também foi apreendido documentos, máquinas de cartões e computadores. Outros 10 veículos foram apreendidos em outro estabelecimento, além de documentos e celulares. Na sequência, os policiais foram em três residências, sendo duas delas dos proprietários das lojas. Em dois endereços, foram apreendidos R$ 70 mil em espécie, duas pistolas calibres 9 mm (Springfield e Glock) devidamente registradas no Exército como CAC, relógios de pulso, celulares, pen drive, computadores, máquina para contagem de cédulas, documentos diversos, munições calibre 9 mm e mais dois veículos (Land Rover Evoque e VW T Cross). Além disso, a polícia apreendeu cinco celulares, um carregador de pistola 9 mm e 31 munições íntegras calibre 9 mm, que estavam em desacordo com a regulamentação. Segundo a pasta, o dono da arma foi preso em flagrante. O caso foi registrado no 30º DP. As investigações ocorrem em segredo de Justiça.