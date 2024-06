Bruno Mars fará show beneficente em prol do Rio Grande do Sul

Ao todo, cantor fará 15 apresentações no país, em cinco Estados diferentes; montante arrecadado será destinado às vítimas das enchentes

AARON J. THORNTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Cantor fará shows em cinco estados diferentes



O cantor havaiano Bruno Mars fará mais um show extra no Brasil, mas desta vez será em prol do Rio Grande do Sul. O estado sofreu com várias chuvas e enchentes desde o final de maio, o que resultou em mais de 100 mortes, 12 mil animais desabrigados e 478 municípios afetados. O evento será realizado no dia 1º de outubro, em São Paulo e para concorrer a um par de ingressos para o show, é preciso fazer uma doação de R$ 50 no site oficial, e assim cada doação garante um número e o sorteio será no dia 12 de julho. Todo o valor arrecadado será doado para as vítimas do sul e revertido em cestas básicas. Ao todo o cantor fará 15 shows, em cinco estados. Para saber mais informações, acesse o site oficial.