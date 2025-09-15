Jovem Pan > Notícias > Brasil > Búfalos são vistos tomando banho no Rio Pinheiros, em São Paulo

Búfalos são vistos tomando banho no Rio Pinheiros, em São Paulo

De acordo com a concessionária ViaMobilidade, a presença dos animais não impacta na operação da Linha 9-Esmeralda de trens

  • Por Jovem Pan
  • 15/09/2025 15h53
Reprodução/TV Globo Bufalos são vistos tomando banho Os animais estavam numa área ao lado da ciclovia perto da Estação Santo Amaro

Uma cena inusitada de um grupo de búfalos tomando banho do Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, chamou a atenção da manhã desta segunda-feira (15). Eles também foram vistos ao lado da ciclovia que passa pela região.

De acordo com a concessionária ViaMobilidade, a presença dos animais não impacta na operação da Linha 9-Esmeralda de trens. “Os animais estão numa área ao lado da ciclovia perto da Estação Santo Amaro”, disse a concessionária.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

