Búfalos são vistos tomando banho no Rio Pinheiros, em São Paulo
De acordo com a concessionária ViaMobilidade, a presença dos animais não impacta na operação da Linha 9-Esmeralda de trens
Reprodução/TV GloboOs animais estavam numa área ao lado da ciclovia perto da Estação Santo Amaro
Uma cena inusitada de um grupo de búfalos tomando banho do Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, chamou a atenção da manhã desta segunda-feira (15). Eles também foram vistos ao lado da ciclovia que passa pela região.
De acordo com a concessionária ViaMobilidade, a presença dos animais não impacta na operação da Linha 9-Esmeralda de trens. “Os animais estão numa área ao lado da ciclovia perto da Estação Santo Amaro”, disse a concessionária.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nátaly Tenório
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.