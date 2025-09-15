Búfalos são vistos tomando banho no Rio Pinheiros, em São Paulo

De acordo com a concessionária ViaMobilidade, a presença dos animais não impacta na operação da Linha 9-Esmeralda de trens

Reprodução/TV Globo Os animais estavam numa área ao lado da ciclovia perto da Estação Santo Amaro



Uma cena inusitada de um grupo de búfalos tomando banho do Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, chamou a atenção da manhã desta segunda-feira (15). Eles também foram vistos ao lado da ciclovia que passa pela região.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com a concessionária ViaMobilidade, a presença dos animais não impacta na operação da Linha 9-Esmeralda de trens. “Os animais estão numa área ao lado da ciclovia perto da Estação Santo Amaro”, disse a concessionária.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório