Jovem Pan > Notícias > Brasil > Temperatura máxima deve passar de 30ºC em São Paulo nesta semana

Temperatura máxima deve passar de 30ºC em São Paulo nesta semana

Meio da semana na capital paulista deve registrar clima mais ameno, mas na sexta-feira (19), a expectativa é de chegar aos 32ºC

  • Por Jovem Pan
  • 15/09/2025 15h28 - Atualizado em 15/09/2025 15h29
  • BlueSky
EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO CALOR-TEMPERATURA-CLIMA Cidade de São Paulo deve registrar uma variação nos termômetros nesta semana

A cidade de São Paulo deve registrar uma variação nos termômetros nesta semana. Para esta segunda-feira (15), a máxima prevista é de 28ºC. No meio da semana, as temperaturas ficam mais amenas, mas na sexta-feira (19), segundo a Meteoblue, a expectativa é de a máxima chegar aos 32ºC. O próximo fim de semana promete ser de muito calor.

A segunda-feira começou com bastante nebulosidade e temperaturas em elevação. “No fim da tarde a nebulosidade aumenta com os ventos que passam a soprar moderados do oceano, rajadas de até 40 Km/h, entretanto não há previsão de chuva”, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na terça-feira (16), a propagação da área de baixa pressão deixa o tempo instável com muita nebulosidade e poucas aberturas de sol, de acordo com o órgão municipal. Há expectativa para chuva no período da tarde. Na quarta-feira (17), o dia também deve iniciar com nebulosidade, mas o sol no decorrer do dia impacta na elevação dos termômetros. Não há previsão de chuva significativa.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Veja a previsão para os próximos dias:

– Terça-feira: entre 16ºC e 27ºC;

– Quarta-feira: entre 16ºC e 23ºC;

– Quinta-feira: entre 16ºC e 25ºC;

– Sexta-feira: entre 16ºC e 32ºC.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Procon-SP vai monitorar ligações indesejadas para auxiliar Anatel com novo sistema de identificações de chamadas
De última hora, Tarcísio desiste de viagem a Brasília
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >