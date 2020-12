Butantan adia entrega de resultados da CoronaVac à Anvisa

Nova data prevista é 23 de dezembro; ainda não há informações sobre o motivo do adiamento

GOVESP/Divulgação/28.10.2020 O governador de São Paulo, João Doria, prometeu o inicio da vacinação para os grupos de risco já no dia 25 de janeiro



O Instituto Butantan adiou a entrega dos resultados dos estudos clínicos da fase 3 de testes da CoronaVac no Brasil à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que estava prevista para está terça-feira, 15. De acordo com as informações divulgadas, a nova data para essa entrega é 23 de dezembro. Ainda não há informações sobre o motivo do adiamento. A CoronaVac é a potencial vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac.

A vacina está sendo testada em cerca de 13 mil voluntários brasileiros em todo o país desde julho e atingiu o número mínimo de infectados para abertura dos estudos em novembro. O governador do Estado de São Paulo, João Doria, apresentou o Plano Estadual de Imunização (PEI) na última segunda-feira, 7, e prometeu o inicio da vacinação para os grupos de risco já no dia 25 de janeiro. O Instituto Butantan já recebeu 120 mil doses da CoronaVac e 600L de insumos para a produção de mais 1 milhão.