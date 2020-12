Butantan anuncia conclusão de última fase de testes da CoronaVac

Instituto irá apresentar dados dos estudos clínicos na quarta-feira, 23; expectativa do governo de São Paulo é iniciar vacinação no estado no dia 25 de janeiro

O Instituto Butantan anunciou, na tarde desta segunda-feira, 21, a conclusão da terceira e última fase de testes clínicos da CoronaVac, vacina desenvolvido em parceira com o laboratório chinês Sinovac. Em uma publicação em seu perfil oficial no Twitter, o órgão afirmou que os resultados serão encaminhados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Mais cedo, em coletiva de imprensa, o diretor do instituto, Dimas Covas, afirmou que o cronograma está mantido e que os dados dos estudos serão apresentados na quarta-feira, 23. “Após excelência dos resultados nas fases 1 e 2, a fase 3 de testes da Vacina do Butantan, a Coronavac, foi finalizada e os resultados serão encaminhados para a ANVISA. Em breve, a primeira vacina brasileira contra o Covid-19 estará pronta para salvar vidas”, diz o post do Butantan.

Na coletiva desta segunda, no Palácio dos Bandeirantes, Dimas Covas afirmou que os estudos foram feitos com mais de 13 mil voluntários. O governo de João Doria (PSDB) afirma, também, que a fase 3 de testes da CoronaVac possui, pelo menos, 170 pessoas infectadas. O estudo servirá para mensurar a taxa de eficácia do imunizante – a Anvisa exige, no mínimo, 50%. “O estudo clínico foi encerrado com mais de 13 mil participantes e os dados foram submetidos a análise que envolve a decisão final e apresentação dos dados pelo comitê internacional. Isso vai acontecer dia 23, a data está mantida”, disse Covas. O governo de São Paulo adiou a apresentação dos resultados, inicialmente prevista para o dia 15 de dezembro, para o dia 23.

O governo do estado de São Paulo afirma que irá iniciar a vacinação contra a Covid-19 no dia 25 de janeiro. Até lá, a gestão Doria espera ter 10,8 milhões de doses à disposição. No próximo dia 24, serão recebidas 5,5 milhões de doses da CoronaVac. Na sexta-feira, 18, outros 2 milhões de doses chegaram ao estado. Mais dois carregamentos chegam ainda em 2020: um de 400 mil, no dia 28 de dezembro, e outro de 1,6 milhão, no dia 30 de dezembro. Na coletiva desta segunda-feira, Doria também anunciou a compra de mais 100 milhões de seringas e 100 milhões de agulhas no estoque para vacinação contra o coronavírus. “Iniciamos o processo de compra do material para aplicação da CoronaVac, adicional ao estoque já disponível. Estamos ampliando o estoque para ter a convicção de que nenhum insumo vai faltar na vacinação que começa no dia 25 de janeiro. As seringas e agulhas, assim como os EPIs, serão distribuídos nos 645 municípios”, disse. O Estado tem, nesta segunda, 1.388.043 casos confirmados e 45.136 óbitos. A taxa de ocupação das UTIs está em 61,8% no Estado e em 66,8% na Grande São Paulo. São Paulo registrou, nessa última semana, uma alta de 3% no número de casos e 6% no número de óbitos. Apesar disso, o número de internados caiu 1%. Em relação as últimas quatro semanas epidemiológicas, o aumento foi de 54% nos casos, 34% nos óbitos e 13% nas internações.