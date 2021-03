Butantan entrega 900 mil novas doses da Coronavac para o PNI

Segundo o Instituto, 14,6 milhões de doses foram entregues até o momento para o Plano de Imunização do Ministério da Saúde

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 12/12/2020 O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac



O governo do Estado de São Paulo entregou 900 mil doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. A nova remessa das vacinas foi liberada nesta quarta-feira, 3. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A última entrega aconteceu no dia 28 de fevereiro, quando foram disponibilizadas 600 mil novas doses. A expectativa do governo é entregar 21 milhões de doses da vacina até o fim de março e chegar a 46 milhões de doses entregues até o fim de abril. Existem tratativas para entregar outras 54 milhões de doses até o dia 30 de agosto.

Desde o dia 17 de janeiro, início das entregas, o Butantan já disponibilizou 14,45 milhões de doses da vacina ao PNI, sendo 8,7 milhões em janeiro. Todas as doses enviadas em fevereiro foram envasados no Butantan com o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) enviado pela Sinovac. Segundo comunicado, o instituto “vem realizando uma força-tarefa para seguir envasando em ritmo acelerado”. Dentre as ações adotadas, está a ampliação do número de funcionários na linha de envase para acelerar o processo. Confira as datas das entregas já feitas pelo Butantan: