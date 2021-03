Nova York dará ‘passe livre’ aos que já foram vacinados contra Covid-19

Moradores do estado deverão apresentar o cartão em versão física ou digital para poder entrar em estádios, teatros e outros espaços coletivos

EFE/EPA/JUSTIN LANE Os moradores da cidade de Nova York estão fazendo fila para receber vacina contra a Covid-19



O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou oficialmente nesta terça-feira, 2, o início do programa para testar um cartão que identificará as pessoas que já foram vacinadas contra a Covid-19 ou testaram negativo para o novo coronavírus recentemente. O passe, que foi apelidado de “Excelsior Pass”, terá versão física e digital e foi desenvolvido em parceria com a empresa de informática IBM. O objetivo é que ele acelere a reabertura de teatros, estádios e outros espaços coletivos. “Enquanto começos a abrir as válvulas em diferentes setores de nossa economia, estamos impondo diretrizes para garantir que os indivíduos que participam de eventos onde muitas pessoas estão concentradas tenham feito testes negativos para a Covid-19 ou tenham sido vacinados, a fim de evitar um surto do vírus”, afirmou Cuomo durante entrevista coletiva.

O cartão foi colocado à prova pela primeira vez durante um jogo de basquete entre Brooklyn Nets e Dallas Mavericks no último sábado, 27, no Barclays Center. Nesta quarta-feira, 3, o passe voltará a ser usado em caráter experimental durante uma partida de hóquei no gelo entre New York Rangers e Buffalo Sabres, no Madison Square Garden. O governador Andrew Cuomo destacou que quanto mais pessoas forem vacinadas, mas cedo será possível retomar atividades como esses eventos esportivos, que continuam sujeitos a medidas especiais de saúde, como a limitação da capacidade máxima de espectadores.

De acordo com o governo de Nova York, 15,2% dos residentes do estado já receberam a primeira das duas doses da vacina contra a Covid-19. Além disso, atualmente 10 milhões dos 19 milhões de habitantes da região estão elegíveis para serem imunizados. De acordo com uma nota oficial, o Excelsior Pass garantirá a proteção da privacidade dos usuários e seu uso, por enquanto, é voluntário.