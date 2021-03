Espanha ultrapassa marca de 70 mil mortos pela Covid-19

Apesar da marca atingida nesta quarta-feira, 3, o país vive uma tendência de queda nos últimos 14 dias, com uma média de 159,5 casos a cada 100 mil habitantes

Nas últimas 24 horas, a Espanha registrou 446 novas mortes causadas pela Covid-19, fazendo com que o país ultrapassasse a marca de 70 mil vítimas fatais da doença desde o início da pandemia, em março de 2020. Os registros recentes mostram que o país tem, no momento, 70.247 óbitos pela doença. No mesmo período de tempo, foram registrados 3.021 novos casos da doença, aumentando o total de infectados no país para 3.136.321. Apesar da marca atingida nesta quarta-feira, 3, o país vive uma tendência de queda nos últimos 14 dias, com uma média de 159,5 casos a cada 100 mil habitantes. A média do Brasil, no momento, é de 5.066,4 a cada 100 mil habitantes. No momento, 10.788 pacientes estão internados e a ocupação de leitos de UTI no país é de 26,2%.

Com isso, a Espanha se tornou o décimo país a ultrapassar a marca de 70 mil mortes pela doença. Além dela, Estados Unidos (517 mil), Brasil (257 mil), México (187 mil), Índia (157 mil), Reino Unido (123 mil), Itália (98 mil), França (87 mil), Rússia (85 mil), e Alemanha (70 mil). Em relação ao número de casos, o país ocupa a sétima colocação no ranking elaborado pela Universidade Johns Hopkins, que monitora o avanço da doença ao redor do mundo. Acima do país ibérico, estão EUA, Índia, Brasil, Rússia, Reino Unido e França.

*Com informações da EFE