Cabeça de homem é encontrada em praça no Tatuapé com recado sobre vingança do PCC

Corpos decapitados com bilhetes semelhantes foram encontrados no Parque do Carmo e em Suzano

Divulgação/SSP Policiais militares encontraram uma cabeça decapitada na noite de domingo, 16



A cabeça de um homem decapitado foi encontrada neste domingo, 16, na praça 20 de Janeiro, no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Dentro da boca da vítima, estava um bilhete ligando o homicídio a uma guerra interna da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). “Esse pilantra foi cobrado em cima da covardia que ele fez em cima dos nossos irmãos ‘Anselmo’ e ‘Sem Sangue’”, era o que dizia a nota. Anselmo é Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Magrelo, e o ‘Sem Sangue’ é Antônio Corona Neto, 33, assassinados em dezembro de 2021 a poucos metros da praça onde a cabeça foi encontrada.

A Polícia ainda investiga a ligação do crime com outros dois: partes de um corpo foram encontradas em Suzano, na grande São Paulo, na manhã de domingo, em sacos de lixo. Um bilhete idêntico ao do Tatuapé estava no local. As partes do corpo foram localizadas por guardas municipais de Suzano, na Estrada das Neves, na Vila Barros, a cerca de 30 quilômetros da praça 20 de Janeiro. Os agentes ainda encontraram uma carteira de reservista do exército e um título de eleitor em nome de Noé Alves Schaun, que tem passagens pela polícia por crimes como homicídio e roubo. A polícia investiga se a vítima é o dono do título de eleitor encontrado e se as partes do corpo pertencem a mesma pessoa.

O outro corpo foi encontrado na região do Parque do Carmo, na manhã deste domingo, também sem cabeça. Parte do corpo ainda não identificado estava na rua rua Zituo Karasawa, do Jardim Bonifácio, também na Zona Leste paulistana. Perto do corpo havia um bilhete com a palavra “ganso”, em referência a pessoas que dão informações sobre a facção para a polícia. De acordo com a Polícia Civil, tanto o corpo encontrado em Suzano quanto o do Parque do Carmo estavam sem os membros inferiores e superiores, além de terem sido decapitados. A principal hipótese de investigação é de uma guerra interna do PCC, mas também é apurado se não é uma tentativa de desviar o foco de outras investigações. O caso será investigado no 31º Distrito Policial, na Vila Carrão.