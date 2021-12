Cabeleireira diz que menino Henry perguntou a Monique: ‘Mamãe, eu te atrapalho?’

Segundo a depoente, Monique Medeiros recebeu uma ligação da babá da criança para contar que ele estava com o joelho machucado

MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Testemunhas são ouvidas durante audiência nesta terça-feira



Durante audiência nesta terça-feira, 14, a cabeleireira Tereza Cristina dos Santos relatou ter presenciado uma chamada de vídeo em que o menino Henry Borel, de 4 anos, perguntou a mãe, Monique Medeiros, se ele a atrapalhava. Segundo a depoente, Monique estava em um salão de beleza na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 12 de fevereiro, quando recebeu uma ligação da babá da criança, Thayná de Oliveira Ferreira, para contar que Henry estava com o joelho machucado e mancando. “Ela seguia num corredor, estava andando num corredor. Ela queria mostrar que ele tinha machucado o joelho”, relatou Tereza. “A única coisa que eu lembro foi a criança perguntando para ela se ele atrapalhava ela. ‘Mamãe, eu te atrapalho?’.

A cabeleireira disse que Monique negou. Segundo Tereza, durante a ligação foi possível ver que Henry realmente estava mancando. Ela disse ainda que a mãe do menino continuou a hidratação no salão, fez uma escova e pediu que ela fosse mais rápido apenas no final do processo. Além de Tereza, o pai de Jairinho, o deputado estadual Jairo Souza Santos (Solidariedade), e a avó materna de Henry, Rosângela Medeiros da Costa e Silva, também prestaram depoimento durante a audiência desta terça.