Estudo aponta que 86% dos mortos pela polícia no Rio de Janeiro são negros

RJ foi o Estado que mais produziu mortes em ações e intervenções policiais em 2020, seguido por São Paulo; levantamento foi realizado pela Rede de Observatórios da Segurança

Reginaldo Pimenta/Agência O Dia/Estadão Conteúdo - 06/05/2021 Entre os mortos pela polícia no Rio de Janeiro, 86% são pessoas negras



Com 1.245 mortes, o Rio de Janeiro foi o Estado que mais produziu mortes em ações e intervenções policiais em 2020. É o que aponta o estudo realizado pela Rede de Observatórios da Segurança, que monitorou sete Estados brasileiros ao longo do ano. São eles Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os mortos pela polícia no Rio de Janeiro, 86% são pessoas negras: 54,8% pardos e 31,2 negros. Entre as capitais, Rio de Janeiro é a que registrou o maior número total de óbitos em ações policiais, com 415 registros, sendo 90% negros.

Logo atrás do Rio de Janeiro, vem o Estado de São Paulo, com 814 mortos pela polícia. Em 63% dos casos, as vítimas eram negras. O levantamento ressalta que a taxa é quase o dobro do percentual desse mesmo grupo na população paulista (35%). Na capital, 69% dos mortos são pardos e pretos. Outros dados do estudo mostram que em Salvador, Fortaleza e Recife 100% dos mortos em ações policiais são negros. No Ceará, a população negra tem sete mais chances de morrer que brancos. Entre os Estados, a Bahia novamente apresenta a maior porcentagem de mortes de pessoas negras por agentes do Estado (98%).