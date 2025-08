Cachorro afasta criminosos durante tentativa de latrocínio em Guarujá

Dois indivíduos em uma motocicleta foram os responsáveis pela ação, mas a falha na arma impediu que o crime fosse consumado

Reprodução/Câmera de segurança Um cachorro que estava presente no local desempenhou um papel crucial ao afastar os criminosos



No Guarujá, um homem passou por uma situação de risco no início da tarde de sábado (2), quando foi alvo de uma tentativa de assalto. Durante a ação, um dos assaltantes tentou disparar contra ele, mas a arma não funcionou. Um cachorro que estava presente no local desempenhou um papel crucial ao afastar os criminosos, evitando que a situação se agravasse. Até o momento, não há relatos de feridos. A Polícia Civil de São Paulo, através da Delegacia do Guarujá, está apurando o caso que ocorreu na Alameda das Palmas. Dois indivíduos em uma motocicleta foram os responsáveis pela tentativa de roubo, mas a falha na arma impediu que o crime fosse consumado. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), investigadores compareceram ao local do incidente, mas não encontraram evidências de disparos. Além disso, os comerciantes da área decidiram não registrar boletim de ocorrência sobre o ocorrido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Cachorro reage a tentativa de assalto, espanta criminosos e é visto como herói

Cão conhecido como Dudu foi acolhido por comerciantes em Guarujá, SP, quando filhote.

Dudu teria salvado a vítima, que correu

Criminoso armado foi reconhecido pela PC, que investiga o caso.

(g1) pic.twitter.com/tZT1LmmFic — 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝔽𝕒𝕥𝕠𝕤 (@inter_fatos) August 4, 2025

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias