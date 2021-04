Cachorro chora ao lado de caixão durante velório da dona na Bahia

As imagens foram publicadas pelo dono da funerária que preparou o corpo para a cerimônia e viralizaram

Arquivo Pessoal/ Jailson Almeida Animal foi fotografado pelo dono da funerária



Um cachorro viralizou nas redes sociais ao ser fotografado ao lado do caixão de sua dona durante um velório na cidade de Camaçari, a 36 quilômetros de Salvador, na Bahia. As imagens foram publicadas por Jailson Almeida, dono da funerária que preparou o corpo da idosa, identificada como Lunizete na publicação. Nas fotos, o cachorro aparece apoiado ao lado do caixão da dona e embaixo dele dentro de uma sala. Segundo Jailson, o animal não deixava ninguém se aproximar do caixão de Lunizete. “Estou impressionado é com o desespero desse cachorro da família, parecendo que estava entendendo que a dona estava falecida, chorando como se fosse uma pessoa quando perde um ente querido, não queria deixar ninguém chegar próximo ao caixão”, disse o dono da funerária. Nos comentários da publicação, Jailson afirmou que o cachorro ficará sob os cuidados dos filhos e netos de Lunizete, mas não deu mais detalhes.