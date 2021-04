Jovem é denunciada por assassinar namorado com agulha de narguilé em Goiás

A jovem Nicole Maria Ferreira Costa, de 20 anos, foi denunciada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por matar o namorado desferindo um golpe com uma agulha de narguilé em Aparecida de Goiânia, município localizado em Goiás. A mulher foi denunciada por homicídio duplamente qualificado, em razão de motivo fútil e por ter impossibilitado a defesa da vítima, assassinada em 28 de setembro do último ano. Na ocasião, Adailton Gomes Abreu, de 24 anos, foi à feira com suas duas irmãs e a namorada, quando o casal iniciou uma discussão sobre o que iriam comer. A briga estendeu-se até chegarem à casa de Nicole, que atingiu Adailton no coração com a agulha de narguilé, como aponta a denúncia.

O inquérito do caso foi encerrado em 24 de novembro de 2020. No entanto, ao analisar o processo, o MP ponderou que as irmãs do jovem deveriam ser ouvidas em depoimento, o que ocorreu apenas na última quinta-feira, 22. Apesar de terem prestado seus relatos, elas não estavam dentro da casa no momento do crime, portanto o parecer não mudou a conclusão policial. Com o recebimento da denúncia, o Tribunal de Justiça deve analisar o caso em breve. Na época do crime, a jovem apresentou-se a polícia após o homicídio, mas não foi presa. A polícia descartou a presença de outra pessoa dentro da casa e a participação de mais alguém no crime.