Cratera se abre na Via Dutra e cachorro é resgatado em meio aos escombros

Trânsito da rodovia foi interditado na faixa marginal e desviado para a pista expressa no sentido São Paulo

Divulgação/PRF Cachorro foi resgatado em meio aos escombros



Um cachorro foi resgatado com vida nos escombros do desabamento de um trecho do asfalto da Rodovia Presidente Dutra na manhã desta sexta-feira, 7. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a cratera se abriu no Km 214, sentido São Paulo, durante a madrugada. O cão foi encontrado por volta das 9h da manhã e levou cerca de uma hora e meia para ser resgatado. A corporação disse que não há informações de como o animal caiu e nem de quem é seu dono. Ele foi levado pela concessionária para receber os cuidados necessários. O trânsito foi interditado na faixa marginal e desviado para a pista expressa. Segundo a PRF, não há previsão de liberação. Em nota, a CCR, concessionária que administra o trecho, informou que equipes de engenharia e conservação atuam no local para minimizar os impactos no tráfego e garantir a segurança dos usuários. A Defesa Civil também foi acionada para avaliar a situação da área e disse que não há edificações afetadas no entorno. “A concessionária ressalta que é importante o motorista ter atenção ao trafegar pelo local e respeitar a sinalização implantada”, declarou.