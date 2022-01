Cidade no interior de SP fecha bares a partir das 22h e proíbe aglomerações após aumento de casos de Covid-19

Município também proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em via pública após as 23h

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Número de novos casos em Amparo aumentou 12 vezes em uma semana



Após o aumento do número de casos de Covid-19, a Prefeitura de Amparo, no interior de São Paulo, publicou um decreto que determina o fechamento de bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais a partir das 22h. A medida vale a partir desta sexta-feira, 7. A regra prevê que os locais parem de receber clientes às 22h, com tolerância de mais uma hora de atendimento. O município também proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em via pública após as 23h. O decreto estipula multa de R$1.500 para o consumidor e R$ 3 mil para o fornecedor da bebida em caso de descumprimento da norma. A prefeitura ainda proibiu qualquer evento que possa gerar aglomeração, como festas, confraternizações e eventos corporativos, seja em espaço público ou privado. O decreto também proíbe festas e reuniões em imóveis residenciais de pessoas que não pertencem ao mesmo núcleo familiar. Além disso, fica proibida a locação de imóveis para temporada, veraneio e eventos. As multas são de R$6 mil para o proprietário e R$ 3mil para o locatário. Amparo tem 72 mil habitantes e 194 pessoas em tratamento após testarem positivo para Covid-19. O número é 12 vezes maior do que o da semana passada.