Cachorro é salvo após apartamento pegar fogo em MS

Cão estava sozinho e foi devolvido para sua tutora; ninguém ficou ferido

Divulgação/Corpo de Bombeiros do MS Cachorro estava sozinho em apartamento quando o incêndio começou



Um cachorro foi salvo pelo Corpo de Bombeiros de um incêndio em um apartamento no bairro Tiradentes, no Mato Grosso do Sul. O caso ocorreu na manhã do último sábado, 27. As chamas tomaram conta de um imóvel no terceiro andar do prédio. O cachorro estava sozinho no momento do incêndio. De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio ainda é investigada. O fogo atingiu dois quartos, a sala e a cozinha, segundo informou os Bombeiros. Ao menos cinco viatura se deslocaram até o local para combater o incêndio. O animal foi entregue para sua dona após o resgate. A corporação orienta que, em casos de incêndio, todas as portas e janelas do imóvel devem ser fechadas, além de deixar o local e acionar o Corpo de Bombeiros.