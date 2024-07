Cadastro no Auxílio Reconstrução para prefeituras do Rio Grande do Sul é prorrogado

Prazo foi estendido até 26 de julho devido ao atraso de muitas prefeituras e para garantir que todas as famílias necessitadas sejam contempladas; Planalto também analisa suspeitas de fraude

Lucas Leffa/Assessoria Paulo Pimenta Paulo Pimenta é ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul



O prazo para as prefeituras dos municípios gaúchos cadastrarem novas famílias no auxílio reconstrução foi prorrogado. O ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, comentou sobre o programa e abordou as suspeitas de fraude em 300 mil pedidos de acesso ao benefício. Segundo ele, o prazo foi estendido até 26 de julho devido à falta de cadastramento por muitas prefeituras e para garantir que todas as famílias necessitadas sejam contempladas. Pimenta destacou que o mesmo rigor aplicado para evitar fraudes será utilizado para assegurar que as famílias atingidas pelas enchentes recebam o auxílio de R$ 5.100. Até o momento, 323 mil famílias foram consideradas aptas a receber o benefício, e a primeira leva de análise será concluída na próxima semana. No entanto, 152 municípios ainda não cadastraram nenhuma família ou logradouro no sistema.

Ao todo, 440 cidades têm reconhecimentos federais de situação de emergência ou estado de calamidade pública vigentes e podem solicitar o valor para cada família residente em área afetada. A prorrogação do prazo é vista como uma medida necessária para garantir que ninguém fique sem ajuda. A demora das prefeituras em cadastrar as famílias é preocupante, especialmente para aqueles que perderam tudo ou tiveram suas casas alagadas. A falha, segundo o governo federal, pode ser atribuída a problemas de comunicação ou à falta de ação das prefeituras.