Jovem Pan > Notícias > Brasil > Cadeia em Manaus funcionava como ‘colônia de férias’ para policiais presos, diz TV

Cadeia em Manaus funcionava como ‘colônia de férias’ para policiais presos, diz TV

Mais de 70 policiais respondiam por acusações graves, no local, aonde havia falta de fiscalização e falhas na custódia

  • Por Jovem Pan
  • 18/05/2026 09h20
  • BlueSky
Reprodução/TV Globo Cadeia em Manaus

Em Manaus, um núcleo prisional militar funcionava, na prática, sem controle efetivo sobre os detentos. O Fantástico, da TV Globo, afirma que, após investigação do Ministério Público, foi revelado que policiais militares presos por crimes graves tinham liberdade para sair, praticar atividades de lazer e até circular pela cidade, em um cenário descrito por autoridades como semelhante a uma “colônia de férias”.

De acordo com o programa, 71 policiais respondiam, no local, por acusações graves, como homicídio, tráfico de drogas e estupro. Ainda assim, havia falta de fiscalização e falhas na custódia. Esses fatores permitiam que os presos deixassem o local com frequência, chegando até a dormir em suas casas e cometer crimes com o álibi de estarem no núcleo prisional.

Imagens e relatos mostram que a rotina dentro e fora da unidade fugia completamente do esperado para um sistema prisional. Os presos organizavam churrascos, frequentavam espaços públicos e praticavam atividades de lazer. Em um dos casos, um sargento foi flagrado deixando a unidade com bolas para jogar futebol. Em mensagens encontradas em seu celular, ele próprio comparou a estadia no presídio a um período de descanso.

Churrasco na cadeia em Manaus

Churrasco na cadeia em Manaus. Foto: Reprodução/TV Globo

De acordo com investigadores, o espaço nunca foi projetado para funcionar como unidade prisional, o que contribuiu para a falta de controle e as irregularidades.

Diante das denúncias, o governo do estado decidiu desativar o núcleo. Os presos foram transferidos para uma unidade dentro de um complexo prisional, com estrutura considerada mais adequada para custódia.

A mudança gerou protestos de familiares e dos próprios detentos, mas foi realizada sem necessidade do uso de força.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >