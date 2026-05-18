Cadeia em Manaus funcionava como ‘colônia de férias’ para policiais presos, diz TV

Em Manaus, um núcleo prisional militar funcionava, na prática, sem controle efetivo sobre os detentos. O Fantástico, da TV Globo, afirma que, após investigação do Ministério Público, foi revelado que policiais militares presos por crimes graves tinham liberdade para sair, praticar atividades de lazer e até circular pela cidade, em um cenário descrito por autoridades como semelhante a uma “colônia de férias”.

De acordo com o programa, 71 policiais respondiam, no local, por acusações graves, como homicídio, tráfico de drogas e estupro. Ainda assim, havia falta de fiscalização e falhas na custódia. Esses fatores permitiam que os presos deixassem o local com frequência, chegando até a dormir em suas casas e cometer crimes com o álibi de estarem no núcleo prisional.

Imagens e relatos mostram que a rotina dentro e fora da unidade fugia completamente do esperado para um sistema prisional. Os presos organizavam churrascos, frequentavam espaços públicos e praticavam atividades de lazer. Em um dos casos, um sargento foi flagrado deixando a unidade com bolas para jogar futebol. Em mensagens encontradas em seu celular, ele próprio comparou a estadia no presídio a um período de descanso.

De acordo com investigadores, o espaço nunca foi projetado para funcionar como unidade prisional, o que contribuiu para a falta de controle e as irregularidades.

Diante das denúncias, o governo do estado decidiu desativar o núcleo. Os presos foram transferidos para uma unidade dentro de um complexo prisional, com estrutura considerada mais adequada para custódia.

A mudança gerou protestos de familiares e dos próprios detentos, mas foi realizada sem necessidade do uso de força.