Caixa Econômica inicia pagamentos da 2ª parcela do auxílio emergencial neste domingo

Marcelo Camargo/Agência Brasil Beneficiários que nasceram em janeiro já podem usar o aplicativo "Caixa Tem" para movimentar os valores



A Caixa Econômica Federal iniciou neste domingo, 16, os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Os primeiros beneficiários a receber os recursos em suas contas digitais são os nascidos no mês de janeiro, que já podem movimentar os valores no aplicativo “Caixa Tem” para pagar boletos e fazer comprar pela internet ou por meio de maquininhas. A nova rodada do auxílio emergencial, instituída por meio de uma Medida Provisória (MP) em 18 de março, foi iniciada em abril. De acordo com a Caixa, o calendário de pagamentos da segunda parcela foi antecipado e deve ser finalizado até 17 junho. Antes, a previsão era 8 de julho. O novo cronograma não altera os pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família, que continuarão a receber o auxílio emergencial na mesma data do benefício regular. Os pagamentos haviam sido suspensos depois que o governo encerrou os repasses em 31 de dezembro de 2020, com o fim do decreto de calamidade pública. Na rodada atual do benefício, estão autorizadas quatro parcelas com valores entre R$ 150 e R$ 375. Em 2020, foram cinco parcelas de US$ 600 e quatro de US$ 300. No caso das mães que são as únicas provedoras do lar, os valores foram de R$ 1,2 mil e R$ 600, respectivamente.

*Com informações do Estadão Conteúdo