Câmara aprova crédito extraordinário de R$ 10 bilhões para a saúde

Recursos serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde, que vai repassá-los aos estados, Distrito Federal e municípios; medida provisória será analisada agora pelo Senado

Najara Araujo/Câmara dos Deputados Entre as ações que serão beneficiadas estão vigilância em saúde, e funcionamento da rede de postos e hospitais



A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 9, uma destinação de crédito extraordinário de R$ 10 bilhões para o combate à pandemia da Covid-19. Os recursos serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), que vai repassá-los aos fundos de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios. De acordo com o governo, entre as ações que serão beneficiadas estão vigilância em saúde, e funcionamento da rede de postos e hospitais.

A MP 969/20 foi relatada pelo deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), que apresentou parecer favorável ao texto, enviado pelo Poder Executivo. A medida provisória será analisada agora pelo Senado. A maior parte dos recursos, cerca de R$ 8,148 bilhões, será oriunda de operação de crédito (emissão de títulos públicos). O restante corresponde a recursos disponíveis no Tesouro Nacional para despesas da seguridade social.

Rito sumário

De acordo com ato das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, as medidas provisórias que tratam de crédito extraordinário deverão seguir um rito sumário durante a pandemia. Assim, são examinadas diretamente no Plenário de cada Casa, sem passar antes por uma comissão mista. Como esse mesmo ato conjunto também faculta a cada Casa dispor sobre procedimentos adicionais, o Senado, por determinação do presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP), não votará nenhuma das MPs de crédito extraordinário destinadas ao combate à Covid-19. Segundo Alcolumbre, a execução dessas despesas independe da aprovação de parlamentares.

* Com informações da Agência Câmara