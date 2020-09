Nos últimos 4 dias, SP registra 30% menos mortes por Covid-19 em relação à semana passada

De acordo com o governador João Doria, foram 508 óbitos contra 729 mortes — indicando quedas por cinco semanas consecutivas

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O Estado de São Paulo tem nesta quarta-feira 866.576 casos confirmados de Covid-19 e 31.821 óbitos



O Governo do Estado de São Paulo registrou queda de 30% nos óbitos por Covid-19 de domingo (6) até está quarta-feira (9) em relação ao mesmo período da semana passada — entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro. De acordo com o governador João Doria, foram 508 óbitos contra 729 mortes — indicando quedas por cinco semanas consecutivas. “Nós choramos e lamentamos todas as mortes, mas temos que registrar que o número está reduzindo”, disse. De acordo com ele o número de internações também está em queda pela oitava semana seguida e a taxa de ocupação dos leitos de UTI é a menor desde a implementação do Plano São Paulo. O coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabbardo, alertou que a média móvel de óbitos dos últimos 7 dias está em 151 e que 321 municípios do Estado não registraram mortes por coronavírus nos últimos 14 dias.

“A pandemia em São Paulo está recuando, mas isso não significa o afrouxamento da quarentena e das medidas de resguardo.A população deve compreender que só teremos vida nova e produtiva com a vacina. Sem vacina, nós estaremos em faixa de risco. E isso só se controla com máscara, higiene e distanciamento social“, alertou o governador. O Estado de São Paulo tem nesta quarta-feira 866.576 casos confirmados de Covid-19 e 31.821 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 53,1% no Estado e em 52,6% na Grande São Paulo. Quanto ao número de internados, 4.525 estão em UTI e 6.059 em enfermarias.