OMS: Mundo chega a 27,4 milhões de casos e 894 mil mortes por Covid-19

Com 14,2 milhões de casos e 495 mil mortes, a América continua sendo a região mais afetada do mundo, embora o gráfico de contágios mostre certa estabilização

EFE/EPA/IAN LANGSDON Quase 900 mil pessoas morreram por complicação provocadas pela Covid-19



Os casos de Covid-19 confirmados em todo o planeta chegaram nesta quarta-feira, 9, a 27,4 milhões, entre eles 894.241 mortes, segundo as estatísticas repassadas pelos países à Organização Mundial da Saúde (OMS). Nas últimas 24 horas foram reportados 211 mil novos positivos 5.700 óbitos em nível global, de acordo com a entidade sediada em Genebra. Com 14,2 milhões de casos e 495 mil mortes, a América continua sendo a região mais afetada do mundo, embora o gráfico de contágios mostre certa estabilização, graças à leve redução de casos infecções diárias nos Estados Unidos e no Brasil. No caminho oposto, tem crescido rapidamente a curva de novos casos no Sul da Ásia, a segunda região mais afetada, com quase 5 milhões de positivos, a maioria na Índia, que beira 90 mil infecções diárias, o ritmo mais acelerado do planeta.

A Europa ocupa o terceiro lugar, com mais de 4,5 milhões de casos, com um gráfico que mostra claramente um segundo pico da pandemia no continente, mas com uma quantidade relativamente baixa de mortes diárias, cerca de 400, bem abaixo das 5 mil registradas em abril. EUA, Índia, Brasil e Rússia, nesta ordem, são os países com o maior número de casos registrados no mundo desde o início da pandemia.

*Com informações da Agência EFE