Câmara aprova reforma tributária, Instagram lança nova rede social, e Lula assume presidência do Mercosul; confira os destaques da semana

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados; texto vai ao Senado



A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno na madrugada da última sexta-feira, 7, o texto-base da reforma tributária. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o único que votou majoritariamente contra a reforma. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp lançou o Threads, rede social voltada para o compartilhamento de posts com até 500 caracteres, links, fotos e vídeos com duração de até cinco minutos. A plataforma é inspirada no Twitter. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu na última terça-feira, 4, a presidência temporária do Mercosul. O petista terá pela frente o desafio de tentar destravar o acordo comercial com a União Europeia e reaproximar os países do bloco. Confira esses e outros destaques da semana no Ponto Final: