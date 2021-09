Religiosos são multados por escalar e acampar em parque Serra dos Órgãos no RJ

Por causa do acesso ilegal e também devido ao grave risco a segurança aos envolvidos, o ICMBio entrou em contato com o MPF e com o Corpo de Bombeiros

Reprodução/Facebook Religiosos estavam vestindo uma camisa com os escritos 'Exército de Cristo', tocavam músicas e instrumentos



O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) decidiu multar religiosos que fizeram acampamento ilegal no pico do Dedo de Deus, no Rio de Janeiro. A montanha é uma referência da cidade de Teresópolis, na região Serrana. O caso aconteceu no início de setembro. Dois homens desceram até o local e de helicóptero e começaram a promover rituais religiosos. Tudo foi publicado nas redes sociais, o que ajudou na apuração deste caso. Os religiosos estavam vestindo uma camisa com os escritos “Exército de Cristo”, tocavam músicas, instrumentos e até a chamada “trombeta do apocalipse”. Por causa do acesso ilegal e sem permissão ao cume do Dedo de Deus, que fica no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e também devido ao grave risco a segurança aos envolvidos, o ICMBio entrou em contato com o Ministério Público Federal e com o Corpo de Bombeiros. Depois de uma discussão interna, as entidades decidiram pela retirada dos dois religiosos que acessaram irregularmente o local.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga