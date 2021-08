Caminhão derruba passarela sobre linha de metrô no Rio de Janeiro

Acidente aconteceu nesta quinta-feira, 12, quando um trem passava pelo local; segundo a concessionária, os passageiros foram retirados com segurança e não houve feridos

CARLOS SANTTOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO



Um caminhão colidiu com uma passarela provisória e derrubou a estrutura sobre os trilhos da Linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, 12, na Av. Pastor Martin Luther King Júnior, na Zona Norte da cidade, interrompendo o funcionamento do transporte metroviário entre as estações Colégio e Pavuna. A queda da estrutura ocorreu no momento em que passava um trem no local. Segundo informações da concessionária, não houve feridos entre os passageiros, que foram retirados com segurança do local. O motorista o caminhão foi socorrido. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o Corpo de Bombeiros e equipes municipais atuaram no local, assim como Defesa Civil, CET-Rio e Light, que também foram acionadas. Nas redes sociais, o MetrôRio informou que equipes atuaram na retirada da “composição que foi atingida” e chegou a suspender as atividades nesta sexta-feira, 13, nas estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari, Coelho Neto e Colégio. No entanto, de acordo com a companhia, a “operação está em processo de normalização e todas as estações das linhas 1, 2 e 4 estão abertas”.