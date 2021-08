Vacinação para maiores de 24 anos será retomada nesta sexta-feira na cidade do Rio de Janeiro

Município está há dois dias com a imunização da faixa etária suspensa por falta de doses; Prefeitura atribui suspensão ao atraso na entrega de vacinas pelo Ministério da Saúde

FLAVIO TEIXEIRA VAIRO/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO - 10/08/2021 Calendário atualizado de vacinação contra a Covid-19 no Rio de Janeiro foi divulgado pelo prefeito Eduardo Paes



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou a entrega de mais doses de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde ao Estado nesta quinta-feira, 12. Ainda não foi definida a quantidade que será destinada à capital fluminense, que, pelo segundo dia consecutivo, está com a vacinação suspensa para jovens de 24 anos por falta de imunizantes. Com o recebimento das doses, o município poderá retomar o calendário de vacinação para a faixa etária já nesta sexta-feira, 13. Paes ainda anunciou o início da campanha de primeira dose para jovens com 23 anos no sábado, 14. Nesta quinta-feira, a cidade manterá a repescagem para adultos com mais de 45 anos, gestantes, lactantes e puérperas a partir de 18 anos e deficientes. A aplicação de segundas doses também está mantida.

Confira o calendário atualizado:

Quinta-feira, 12: Repescagem de primeira dose para o público com mais de 45 anos; gestantes, lactantes e puérperas a partir de 18 anos e deficientes;

Sexta-feira, 13: Adultos com mais de 24 anos;

Sábado, 14: Adultos com mais de 23 anos.