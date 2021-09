Caminhoneiros bloqueiam base de distribuição da Petrobras em Santa Catarina

Tribunal de Justiça do Estado determinou que a Polícia Rodoviária Federal pode fazer a remoção e aplicar multa em caminhões que estiverem impedindo a passagem de outros veículos ou interditando as estradas

CHICO FERREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fazem paralisação em estradas que dão acesso ao estado do Mato Grosso nesta quarta-feira



Caminhoneiros bloquearam o acesso a uma base de distribuição da Petrobras em Biguaçu, em Santa Catarina, nesta quarta-feira, 8. Há pelo menos 22 pontos de bloqueio no Estado. Os grupos de caminhoneiros interditaram trechos em rodovias federais de outros sete Estados, segundo informações do Ministério da Infraestrutura. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que a Polícia Rodoviária Federal pode fazer a remoção e aplicar multa em caminhões que estiverem impedindo a passagem de outros veículos ou interditando as estradas. Caso o acesso da base de distribuição não seja liberado, pode faltar combustível em Florianópolis nos próximos dias. Houve fila em diversos estabelecimentos da capital no início da noite desta quarta. No entanto, os postos afirmam que o abastecimento está garantido.

*Com informações do repórter Emanuel Soares