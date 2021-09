Caminhoneiros ocupam vias na Esplanada que dão acesso ao STF e ao Congresso Nacional

Mobilização da categoria ocorre em meio manifestações em diversos pontos do país; Polícia Militar afirma que não foram registradas ocorrências de tentativa de invasão

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Um grupo de caminhoneiros presentes na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, se manifesta a favor do presidente Jair Bolsonaro



Grupos de caminhoneiros seguem estacionados nesta quarta-feira, 8, em Brasília, em meio à mobilização de parte da categoria em pontos do país. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal, os manifestantes ocupam as laterais das duas vias que dão acesso à Praça dos Três Poderes, próximo ao bloqueio montado pelas forças de segurança para os atos de 7 de Setembro. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram centenas de pessoas ao redor da Esplanada dos Ministérios. Apesar da concentração dos manifestantes, a Polícia Militar afirma que não foram registradas ocorrências de tentativa de invasão ao espaço que leva ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao menos 56 ocorrências de paralisações ou tentativas foram registradas em rodovias de 4 Estados.

A situação está sendo acompanhada pelo Ministério da Infraestrutura. De acordo com a pasta, a mobilização da categoria deve encerrar a 0h desta quinta-feira, 9. O governo não identificou uma liderança única da paralisação. “Não há coordenação de qualquer entidade setorial do transporte rodoviário de cargas e a composição das mobilizações é heterogênea, não se limitando a demandas ligadas à categoria.” O ministério ainda afirma que a PRF está nos locais para impedir qualquer movimentação à força por parte dos manifestantes. Segundo informações da PRF dos Estados, os caminhoneiros estão impedindo a passagem apenas de veículos de carga. Veículos de passageiros e de cargas perecíveis estão liberados. Não foram confirmadas interdições totais nas rodovias federais. Em Santa Catarina, os atos ocorrem nos municípios de Garuva, Joinville, Araquari, São João do Sul, Mafra, Santa Cecília, São Francisco do Sul, Guaramirim, São Bento do Sul, Canoinhas, Navegantes e Itajaí, No Paraná, as paralisações estão sendo realizadas nas cidades de Paranavaí e em Maringá. O Estado também possui bloqueios em pontos de rodovias estaduais em quatro municípios. Já no Espírito Santo, caminhoneiros bloqueiam vias em Linhares, João Neiva, Viana, Iconha, Itapemirim, Ibatiba e Vila Velha. Ainda não há informações sobre as reivindicações dos grupos. As mobilizações ocorrem após atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no feriado de 7 de Setembro.

Mais cedo, um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentou invadir a sede do Ministério da Saúde, em Brasília. Os manifestantes foram impedidos de entrar no prédio pelos seguranças. A confusão teria se iniciado após o grupo avistar jornalistas que trabalhavam no local. Uma equipe da Record TV afirmou ter sido encurralada e ameaçada pelos manifestantes. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que não houve invasão e que ninguém foi preso. “A PMDF foi acionada para verificar uma situação envolvendo jornalistas e manifestantes. Quando chegou no local, a situação foi resolvida”, disse.