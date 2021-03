Caminhoneiros bloqueiam vias em protesto contra restrições em SP; rodízio é suspenso

As manifestações acontecem em pelo menos dois pontos da capital paulista, com interdição da Marginal Tietê, sentido da Rodovia Ayrton Senna, que apresenta 10km de congestionamento

Reprodução/ Jovem Pan Os protestos causam congestionamento em todo o entorno da Marginal, principalmente na altura da Ponte dos Remédios



Caminhoneiros fazem protesto nesta sexta-feira, 5, contra as medidas adotadas pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria. A manifestação acontece, nesse momento, em pelo menos dois pontos da cidade, com interdição da Marginal Tietê, sentido da Rodovia Ayrton Senna, que apresenta 10km de congestionamento. Na Zona Sul da capital paulista, os protestos acontecem no Terminal Varginha. Os manifestantes reclamam do retorno da Fase Vermelha do Plano São Paulo, mais restritiva. As novas restrições no Estado entram em vigor neste sábado, 06, com o objetivo de frear a transmissão do coronavírus e reduzir o número de internações, casos e óbitos pela Covid-19.

Os protestos causam congestionamento em todo o entorno da Marginal, principalmente na altura da Ponte dos Remédios, principal foco da manifestação. No momento, apenas carros conseguem passar por uma das faixas liberadas, enquanto caminhões são impedidos de seguir viagem. A polícia tenta negociar a liberação das demais vias. As manifestações causam ainda reflexos em outras estradas que ligam o interior do Estado à capital paulista. O principal reflexo está na Rodovia Castello Branco, onde o trânsito começa antes do pedágio de Alphaville. Considerando a situação, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspendeu o rodízio municipal de veículos em São Paulo. Nesse momento, segundo o órgão, além da Marginal Tietê, outras corredores principais, como a Radial Leste, também registram congestionamento e enfrentam reflexos da paralisação.