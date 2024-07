Campanha do Agasalho entra em campo ao lado de times paulistas

Doações podem ser feitas no Fundo Social de São Paulo ou via Pix na conta oficial

Divulgação/Governo de SP Campanha do Agasalho 2024



O governo de São Paulo juntamente com os demais times paulistas está realizando a Campanha do Agasalho. No último sábado (6), durante partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino, realizado no estádio do Morumbis, em São Paulo, uma bandeira da campanha foi estendida pelas torcidas. Outras iniciativas irão ocorrer nas próximas semanas em partidas das séries A e B do Brasileirão. Intitulado “Todos Precisam de um Manto”, o foco deste ano são as doações de cobertores. Entre os times participantes estão: Ponte Preta; Botafogo de Ribeirão Preto; Novorizontino; Ituano; Mirassol; Red Bull Bragantino; Santos; São Paulo e Palmeiras.

Com a estreia da campanha no último dia 7 de junho, a Campanha do Agasalho 2024 visa arrecadar cobertores e usar a palavra manto como conexão da iniciativa. Os cobertores arrecadados serão destinados para a população em situação de vulnerabilidade. Até agora foram arrecadados 15.172 cobertores e mais de 11 mil peças de roupas. O Fundo Social de São Paulo irá comorar mais 125 mil cobertores com recursos próprios e os mesmos serão distribuídos em municípios do estado.

Para doar as pessoas poderão ir diretamente nos pontos de coleta, em São Paulo, Fundo Social, no Jaguaré ou ajudar com um Pix de qualquer valor para a entidade. O final da campanha será no dia 22 de setembro. As doações via Pix poderão ser destinadas por meio da conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil.

Os dados são: Conta corrente nº 19.771-8 Agência nº 1897-X CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98 Pix: doacoesfussp@sp.gov.br