Prefeitura de Campinas anuncia medidas de combate à febre maculosa

Gestão municipal publicará decreto com regras para estabelecimentos que realizam eventos com grandes públicos e que ficam em áreas de presença do carrapato-estrela, transmissor da bactéria que causa a doença

Divulgação / Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas Secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon, e Prefeito, Dário Saadi, anunciando as medidas de combate à febre maculosa no município



Após o registro de um surto de febre maculosa que já causou a morte de cinco pessoas (outras duas estão em investigação), a Prefeitura de Campinas anunciou nesta quarta-feira, 14, um conjunto de medidas de enfrentamento à doença. Nos próximos dias, será publicado um decreto com regras para estabelecimentos que realizam eventos com grandes públicos e que ficam em áreas de presença do carrapato-estrela, animal transmissor da bactéria que causa a febre maculosa. A medida visa firmar garantias acerca da correta informação, comunicação e mobilização das pessoas em relação à doença, além de divulgar as formas de prevenção do contágio. Já a partir desta quarta-feira, passa a valer uma determinação do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) para que toda área de risco para a febre maculosa tenha informações sobre a doença, com cartazes, faixas, placas e outros dispositivos de comunicação do risco. “A comunicação é fundamental. Quem mora ou visita Campinas tem que estar informado que áreas verdes têm risco de febre maculosa”, disse Andrea von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa).

Além disso, a Secretaria de Saúde distribuirá nesta quinta-feira, 15, comunicado e aula para médicos das redes pública e privada para que fiquem atentos aos sinais e sintomas compatíveis com a doença em pessoas com histórico de contato com vegetação e carrapato. Nos dias 22 e 27 de junho serão realizadas duas capacitações sobre a febre maculosa para profissionais de saúde. Vídeos educativos serão distribuídos para ampla divulgação em escolas, igrejas, serviços de saúde, associações e outros lugares que possam ampliar a comunicação e mobilizar a população sobre o tema. A Prefeitura vai reforçar as ações de comunicação, informação e mobilização contra a febre maculosa nos parques públicos com aumento de placas e distribuição de cartazes para farmácias e centros de saúde nas imediações.

Sobre medidas diretamente relacionadas à Fazenda Santa Margarida, o foco dos atuais casos, o espaço só poderá fazer novos eventos quando apresentar um plano de contingência ambiental e de comunicação. O Devisa solicitou que os responsáveis façam um plano de comunicação para os próximos eventos. As regras também estabelecem que será necessário construir caminhos para as pessoas percorrerem o local, e os responsáveis foram notificados sobre a importância da sinalização quanto ao risco da febre maculosa.

Na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, são cinco casos. Três confirmados e dois em investigação. Destes cinco casos, quatro pessoas morreram e uma pessoa segue internada. Confira a lista de casos (os quatro primeiros frequentaram a Fazenda Santa Margarida):

– Mulher de 36 anos, de São Paulo. Morreu no dia 8 de junho – confirmado;

– Homem de 42, de Jundiaí. Morreu no dia 8 de junho – confirmado;

– Mulher de 28 anos, de Hortolândia. Morreu no dia 8 de junho – confirmado;

– Adolescente de 16 anos, de Campinas. Morreu no dia 13 de junho – em investigação;

– Mulher de 38 anos, de Campinas. Está internada – em investigação.