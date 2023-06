Morre adolescente com suspeita de febre maculosa após festa em Campinas; outros três casos já foram confirmados

Jovem de 16 anos esteve em evento na Fazenda Santa Margarida no dia 27 de maio e deu entrada no hospital em 9 de junho; Instituto Adolfo Lutz investiga a morte

Reprodução/ instagram @santamargaridaeventos Três mortos estavam em evento no dia 27 de maio e adolescente é quarto caso suspeito



A Secretaria de Saúde de Campinas anunciou na noite desta terça-feira, 13, a morte de uma adolescente de 16 anos que estava internada por suspeita de febre maculosa. A jovem frequentou a mesma festa na Fazenda Santa Margarida, em João Egídio, em 27 de maio, ao qual outras três vítimas também estiveram. Ela estava internada desde o dia 9 de junho em um hospital privado do município. Segundo a Secretaria, somente nesta terça a família da adolescente relatou que ela esteve na festa e o material foi enviado ao Instituto Adolfo Lutz para confirmação. Ainda durante a tarde, a pasta anunciou a morte de uma moradora de Hortolândia, de 28 anos, e do piloto Douglas Costa, de 42 anos. Na noite de segunda a morte de Mariana Giordano, de 36 anos, namorada de Douglas, já tinha sido divulgada. Na região as mortes chegam a quatro, mas no ano o Estado de São Paulo já contabiliza 12 casos e seis óbitos pela doença.