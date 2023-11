Candidatos prejudicados pelas chuvas terão nova data para prova do Enem

Aplicação das provas será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro

ITALO SANTOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de estudantes que irão realizar a prova do ENEM, na cidade de Pelotas



Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que foram prejudicados pelas fortes chuvas que atingiram localidades em São Paulo e cidades do Paraná e Santa Catarina nos últimos dias terão a oportunidade de fazer a prova em outra data, informou o ministro da Educação, Camilo Santana. A aplicação das provas será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro. A declaração foi feita durante a visita do ministro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília. Durante a visita, Camilo e Lula informaram que as escolas de São Paulo, que ficaram sem energia elétrica no dia anterior, tiveram o serviço restabelecido. A Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia, comunicou que as escolas já estavam com energia de volta ou operando com geradores. O ministro ressaltou que uma sala de monitoramento foi montada no Inep para acompanhar possíveis ocorrências ao longo do dia. “Todos os malotes foram entregues no horário. Ou seja, todas as escolas, são aproximadamente 132 mil salas de aula de aplicação, e até agora nenhuma intercorrência. Os problemas de falta de energia foram sanados em parceria com Minas e Energia”, disse o ministro. Ainda segundo Santana, uma das novidades desta edição – que marca 25 anos da prova – é exame terá gráficos coloridos e cartão de resposta ampliado. “Não haverá nenhuma interferência por parte do governo”, concluiu o ministro após ser questionado.