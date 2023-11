Governo descarta intercorrências no Enem e diz que falta de luz em escolas está ‘100% resolvida’

Prova será aplicada para quatro milhões de estudantes em 132 mil salas de aula; exame terá gráficos coloridos e cartão de resposta ampliado neste ano

Reprodução/Youtube @Lula Presidente visitou a sala de situação criada no Inep, onde, segundo Camilo Santana, ocorre todo o monitoramento da logística e organização da prova



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou a sede do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), responsável pela aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), neste domingo, 5, pouco depois da abertura dos portões e garantiu que “100% das escolas” estão com problemas de energia resolvidos. A declaração do mandatário ocorre após preocupações do Ministério da Educação e do Ministério de Minas e Energia com o corte no fornecimento de energia que afeta regiões de São Paulo desde o temporal da última sexta-feira, 3. Como o site da Jovem Pan mostrou, há moradores sem luz há mais de 40 horas e a previsão da Enel é que, em alguns casos, a situação seja solucionada apenas na terça-feira, 7. Apesar da preocupação, Lula afirmou que os problemas foram solucionados. “Essa tranquilidade do anuncio do ministro Camilo é muito importante porque estávamos um pouco preocupados com a informação por volta de 400 escolas não poderia ter o Enem por causa da chuva e falta de energia. Conversei ontem com ministro de Minas e Energia, que conversou com Camilo Santana e com a Agência Nacional, e eles se comprometeram que todas as escolas estariam prontas com energia consertada ou teria gerador. Às 10h liguei para o ministro Alexandre Silveira, ele estava em São Paulo garantindo que 100% das escolas estão com problemas de energia resolvidos. Portanto, as crianças e jovens vão ter a possibilidade de fazer a prova”, afirmou o presidente, que desejou boa prova aos participantes.

“Não fique nervoso, se tiver uma pergunta difícil. Conte até dez, pense em uma coisa bonita, pense em uma coisa boa. No final, tudo vai tudo dar certo. Boa sorte ao quase quatro milhões de meninos e meninas que vão participar do Enem”, concluiu o presidente. De acordo com o ministro Camilo Santana, a prova será aplicada em cerca de 132 mil salas de aula e a organização para a aplicação conta com a atuação de 380 mil pessoas para logística e aplicação. O Nordeste é a região que mais tem jovens participantes do exame e, além disso, 63% dos inscritos são mulheres. “As mulheres estão batendo recordes atrás de recordes. Isso é muito bom para que a gente possa pensar nesse país mais democrático, mais igualitário e sem preconceito de gênero. (…) Investir em educação não é um gasto, é investimentos. Vamos caminhar para que sequer seja preciso pagar taxa (de inscrição), para que se torne mais atrativo aos jovens se inscreverem para entrar em uma universidade”, acrescentou Lula.

O presidente visitou a sala de situação criada no Inep, onde, segundo Camilo Santana, ocorre todo o monitoramento da logística e organização da prova. “Todos os malotes foram entregues no horário. Ou seja, todas as escolas, são aproximadamente 132 mil salas de aula de aplicação, e até agora nenhuma intercorrência. Os problemas de falta de energia foram sanados em parceria com Minas e Energia”, disse o ministro. Ainda segundo Santana, uma das novidades desta edição – que marca 25 anos da prova – é exame terá gráficos coloridos e cartão de resposta ampliado. “Não haverá nenhuma interferência por parte do governo”, concluiu o ministro após ser questionado.