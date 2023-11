Redação do Enem aborda invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil

Nas redes sociais, internautas aguardavam ansiosos pela liberação do tema

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Participantes devem discorrer sobre o tema seguindo os critérios disponibilizados na Cartilha de Redação do Enem 2023



O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano é ‘Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil’. O assunto foi divulgado por meio das redes sociais oficiais do Inep às 14h18. Mais de 3,9 milhões de pessoas fazem as provas deste domingo, 5, que concentra, além da redação, as questões de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; língua estrangeira escolhida na inscrição (inglês ou espanhol).

Mais cedo, o presidente Lula visitou a sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e garantiu que 100% das escolas estão com problemas de energia resolvidos. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, há regiões em São Paulo que estão sem energia há mais de 45 horas e a previsão da Enel é que a situação seja normalizada até terça-feira, 7. “Essa tranquilidade do anúncio do ministro Camilo é muito importante porque estávamos um pouco preocupados com a informação de que por volta de 400 escolas não poderiam ter o Enem por causa da chuva e falta de energia”, disse o presidente. Nas redes sociais, internautas aguardavam ansiosos pela liberação do tema. “Já virou um acontecimento anual ficar esperando sair aqui no twitter o tema da redação do enem”, disse um usuário da rede.