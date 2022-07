Capital Moto Week reúne cerca de 40 mil motociclistas em Brasília

Presidente Jair Bolsonaro (PL), que promove motociatas com apoiadores pelo Brasil, era esperado no evento, mas não compareceu

Reprodução/Jovem Pan News Motociclistas se reuniram na região da Granja do Torto, em Brasília



Um dos maiores eventos de motocicletas do mundo agitou as ruas de Brasília no sábado, 30. A 19ª edição do Capital Moto Week chegou a reunir cerca de 40 mil pessoas na região da Granja do Torto, bairro onde o passeio motociclístico começou. A finalidade do giro é passar pelos principais pontos turísticos da capital federal: Praça dos Três Poderes, Memorial JK e Ponte JK. Os motociclistas começaram a se movimentar por volta das 14h, mas a motociata teve início às 16h.

O encontro é considerado entre os motociclistas o maior da América Latina. Foram 10 dias de festival no qual passaram por Brasília pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo. O Capital Moto Week reúne anualmente membros de diversos motoclubes apaixonados pelo motociclismo. No último dia da celebração, o evento reuniu 60 mil motos para o desfile, segundo a organização do evento. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que promove motociatas com apoiadores pelo Brasil, era esperado para o ato, mas não compareceu.

*Com informações da repórter Marília Sena