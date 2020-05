Zambelli sobre Mário Frias: ‘Como diria o presidente, eles estão namorando’

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Carla Zambelli é deputada federal pelo PSL-SP



A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou nesta quarta-feira (20), no Palácio do Planalto, que o ator Mário Frias é cotado para assumir o cargo de secretário de Cultura após a saída de Regina Duarte. Zambelli disse que se encontrou com o ator no Planalto e que ele deve se reunir com o presidente Jair Bolsonaro ainda hoje. A agenda oficial do presidente não prevê o encontro, contudo.

“Ele (Mário Frias) é cotado, mas não está definido. Como diria o presidente (Jair Bolsonaro) eles estão namorando”, disse Zambelli. Apesar de confirmar que Frias é cotado, a deputada afirmou que um convite ao ator ainda não foi feito. Ela também disse que, “até onde sabe”, não existem outros nomes especulados para o cargo.

Regina Duarte foi deslocada da Cultura para o comando da Cinemateca Brasileira, em São Paulo. O anúncio foi feito pelas redes sociais nesta manhã após um encontro do presidente com a secretária que incluiu Zambelli.

“(Regina) conversou com o presidente hoje dizendo que estava sentindo falta da família dela e o presidente disse então ‘o que você acha de ir para São Paulo?’. Porque ela pediu para sair, aí ele mesmo (Bolsonaro) propôs”, disse. A deputada ressaltou, contudo, que Regina queria continuar “contribuindo com o governo”.

Em conversa com jornalistas na saída do Planalto, Zambelli explicou que a cadeira na secretaria ainda não está vaga. Segundo ela, a saída de Regina depende de um decreto, que, apesar de pronto, ainda precisa da assinatura do presidente. A deputada afirmou que, por uma “questão burocrática”, Regina não saiu oficialmente do posto. “Tem toda uma burocracia por trás. É uma burocracia que hoje a Cinemateca está sendo administrada pela Fundação Roquette Pinto, só que ela sempre pertenceu à Secretaria de Cultura”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo