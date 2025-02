Carnaval 2025: saiba quais escolas desfilam nesta sexta em SP e os horários

Primeiro dia de desfile está previsto para começar às 23h e encerrar às 6h30 de sábado (1)

Foto: SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO SP - CARNAVAL 2019/SP/MOCIDADE ALEGRE - GERAL - Apresentação da Mocidade Alegre, com o enredo 'Ayakamaé, as águas sagradas do sol e da lua', na 2° noite do Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista, na madrugada deste domingo (3). 03/03/2019



Começa nesta sexta-feira (28) os desfiles das escolas de samba de São Paulo, que abre o Carnaval na capital Paulista. A escolha da ordem foi feita no dia 18 de janeiro, que teve como base a classiicação de 2024, critéiro que vale para todas as agremiações, seja Grupo Especial, Grupo de Acesso 1 ou Grupo de Acesso 2. Ao todo 16 escolas vão passar pelo Sambódromo do Anhembi, sendo oito nesta sexta e outra oito no sábado (1), que encerra os desfilies em São Paulo. Neste ano, volta a eleite do campeonato a Estrela do Terceiro Milênio, campeã do Grupo de Acesso 1 – e o Colorado do Brás, vice-campeão. No Grupo Especial, quem ficou com a taça foi a Mocidade Alegre, seguida pela Dragões da Real. Como tradição, Cada escola tem uma hora para cruzar a avenida, caso ultrapassem o tempo, serão pensalisadas. Os defiles estão previstos para começar às 23h e encerrar às 6h30 de sábado. Porém, às 21h o público vai poder conferir o Desfile das velhas-guardas de São Paulo, que abre a noite de apresentações em São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira a ordem e horário dos desfiles do Carnaval 2025:

23h – Colorado do Brás

Tema: “Afoxé Filhos de Gandhy, no Ritmo da Fé”, enredo que exalta os orixás e a Bahia, terra de forte presença da cultura negra.

00h05 – Barroca Zona Sul

Tema: “Os nove oruns de Iansã”, conta a história da orixá Iansã, senhora dos ventos e tempestade.

01h10 – Dragões da Real

Tema: ‘A Vida é um Sonho Pintado em Aquarela”, que tem inspiração na música composta por Toquinho Vinicius de Moraes, Guido Morra e Maurizio Fabrizio.

02h15 – Mancha Verde

Tema: “Bahia, da Fé ao Profano”, leva à avenida a exaltação a orixás como Exu, Iemanjá, Oxum e Oxalá.

03h20 – Acadêmicos do Tatuapé

Tema: “Justiça – A Injustiça num Lugar Qualquer é uma Ameaça à Justiça em Todo Lugar”, a letra faz alusão a Xangô, orixá presente nas religiões de matriz africana considerado o senhor da justiça.

04h25 – Rosas de Ouro

Tema: “Rosas de Ouro em uma Grande Jogada”, que faz reflexão sobre vitórias e derrotas da vida e o imperativo de estar sempre em movimento.

5h30 – Camisa Verde e Branco

Tema: “O Tempo Não Para! Cazuza – o Poeta Vive!”, com referência a diferentes letras do composito.