Fernanda Torres, Neymar e Plus Size: saiba quais são as fantasias mais buscadas deste Carnaval

Quando se pensa em Carnaval uma coisa que não pode falar são as fantasia. Quando mais brilhante e colorida, melhor para essa época dos anos. Anualmente alguns modelos ganham mais destaques do que outros. Eles podem ser personagens de filmes e série e até mesmo um meme, como foi com a geleia da Shakira que bombou no Carnaval de 2023 após o termino da relação com Gerard Piqué.

Neste ano, o Carnaval coincidiu com o Oscar, e o Brasil concorrer em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. Desde que a atriz brasileira venceu o Globo de Ouro como ‘Melhor Atriz’, ela e suas personagens, como a eterna Fátima de tapas e beijos, viraram febre entre os foliões.

O Data Shopee, um in-app da Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, fez um levantamento sobre quais as fantasias mais buscadas por quem vai curtir o Carnaval.

A busca e venda de fantasias Plus Size também cresceram mais de 20 vezes, mostrando que consumidores estão em busca de modelos que ofereçam conforto, estilo e representatividade. Outros itens que se destacaram na preferência de busca dos foliões foram fantasia Neymar, e lantejoulas espelhadas. Entre os produtos mais vendidos para a folia estão lantejoulas espelhadas, leque, fitilho e crochê, mostrando a diversidade de estilos e inspirações que devem marcar o Carnaval 2025.

Para além dessas fantasias, tem alguns modelos e assessórios específicos que também estão na mente dos foliões, algumas delas bem tradicionais.

Peças com lantejoulas

As vestimentas unem as cores pujantes do carnaval com a praticidade. Afinal, como a festa ocorre no meio do verão, é ideal que a roupa seja confortável para passar boas horas de andança pelas ruas, e ajude o folião a encarar as multidões e o calor que estarão presentes nos circuitos.

Body Chains

Podendo ser usadas com bodys, biquinis e até mesmo lingeries, as body chains ajudam a criar looks sensuais e poderosos para quem gosta de destacar a silhueta. Sejam elas feitas de correntes, cristais ou de pedrarias, o truque pode ser usar vários de uma única vez para compor um figurino autêntico.

Adereços para a cabeça

Os adereços para colocar na cabeça ou prender no cabelo são essenciais para compor o look e, muitas vezes, funcionam sem precisar de outras peças. Se coroas de cabeça e tiaras se destacam por ajudar a definir o estilo de quem as usa, as bandanas dão um toque especial porque podem ser usadas em diferentes estampas e cores, ajudando inclusive a refrescar a cabeça.

Tule

Saias, ombreiras, braçadeiras, pulseiras…enquanto isso, o tule nunca sai de moda. As possibilidades são inúmeras, já que o material seguirá em destaque em diferentes formas nos bloquinhos, e o mais interessante é que, na Temu, é possível comprá-lo em rolos – opção ideal para o folião que queira montar sua própria fantasia – ou, para quem deseja mais praticidade, no formato pronto das vestimentas.

Glitter

Sim, ele continua onipresente no Carnaval. O glitter adiciona o toque de diversão e exuberância aos looks, compõe a maquiagem e permite que os foliões se expressem de maneira criativa. Na Temu, ele pode ser encontrado no formato em pó tradicional, com as cores mais diversas, e também no formato em gel, muito usado por quem deseja fazer desenhos mais estilizados com o material.