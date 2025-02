Carnaval 2025: Metrô de SP terá ‘hub de serviços’ para os foliões

Sabesp, em apoio à iniciativa, disponibilizará bebedouros nas estações para que os foliões possam encher suas garrafas de água

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A programação do Carnaval começa com oito blocos na sexta-feira



O Carnaval de São Paulo deste ano promete ser não apenas uma festa de cores e alegria, mas também um evento marcado pela preocupação com o bem-estar dos foliões. Em uma ação conjunta, o metrô de São Paulo, em parceria com diversas entidades, implementará uma série de serviços especiais entre os dias 1º e 4 de março. O objetivo é garantir que todos possam aproveitar a folia com segurança e conforto, especialmente diante das altas temperaturas previstas para o período.

Durante o feriado, as principais estações de metrô que conectam os blocos de rua da cidade, como Palmeiras-Barra Funda, Vila Madalena, República, Anhangabaú e Sé, serão pontos estratégicos para a distribuição de água e protetor solar. Além disso, orientações sobre como lidar com o calor serão oferecidas aos foliões. A Defesa Civil já emitiu alerta sobre o calor intenso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Sabesp, em apoio à iniciativa, disponibilizará bebedouros nas estações para que os foliões possam encher suas garrafas de água. Essa ação visa não apenas o conforto, mas também a segurança dos participantes, que poderão aproveitar os 198 blocos promovidos pela prefeitura de São Paulo durante o feriado. A programação do Carnaval começa com oito blocos na sexta-feira e se intensifica ao longo do fim de semana, com 64 blocos no sábado, 58 no domingo, 31 na segunda-feira e 37 na terça-feira.

Publicado por Luisa Cardoso