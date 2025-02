STF torna Léo Índio réu pelos atos do 8 de janeiro

Primeira turma do Supremo Tribunal Federal teve maioria para que Leonardo Rodrigues de Jesus seja processado por suposto envolvimento nos atos na Praça dos Três Poderes

Reprodução/Instagram/@leoindiodf Léo Índio é primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro



Na última quinta-feira (27), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, tornar réu Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, por seu suposto envolvimento nos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Léo Índio, que é primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi denunciado pela Procuradoria Geral da República. As acusações contra ele incluem tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de patrimônio tombado.

No dia dos ataques, Léo Índio publicou em suas redes sociais fotos em que aparece participando das manifestações na Praça dos Três Poderes. O ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, destacou que o denunciado não apenas participou das manifestações, mas também instigou e colaborou ativamente para os atos de depredação contra as sedes dos Três Poderes. Com a decisão do STF, inicia-se a fase de tramitação processual, que incluirá depoimentos de testemunhas de defesa e acusação até o julgamento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Léo Índio nega as acusações e contesta as provas apresentadas sobre sua participação nos crimes. A defesa do primo dos Bolsonaro questiona ainda a competência do STF para julgá-lo, argumentando que o caso deveria ser tratado em outra instância.

*Com informações de Janaina Camelo

*Reportagem produzida com auxílio de IA