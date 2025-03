Com fantasia com 10 mil cristais, Kamila Simioni faz sua estreia no carnaval: “Experiência única”

Musa da Barroca Zona Sul, a empresária e influenciadora usou um figurino luxuoso

Wellington Moura Simioni contou que foi convidada para o posto "aos 45 do segundo tempo"



Kamila Simioni abusou do luxo e da ousadia em sua estreia como musa da Barroca Zona Sul no Anhembi neste sábado (28). A empresária e influenciadora usou uma fantasia com 10 mil cristais, três quilos de penas de faisão e canutilho. O figurino representa o amor de Iansã e Xangô.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Minha roupa para o desfile foi uma verdadeira representação do amor de Xangô e Iansã. Toda vermelha, intensa e cheia de força. Nunca tinha usado – ou sequer pensado em usar – algo parecido antes. Saí totalmente da minha zona de conforto e me joguei na ideia. Ousado, marcante e vibrante… mais minha cara, impossível! E além do impacto visual, o simbolismo por trás torna tudo ainda mais especial. Uma experiência única, com certeza”, disse Kamila.

Simioni contou que, por ter sido convidada para o posto “aos 45 do segundo tempo”, precisou se dedicar intensamente. “Fiz muitas aulas de samba, mudei o treino, focando em exercícios cardiovasculares. E me preparei mentalmente, aceitando que cobranças fazem parte e que esse universo é novo para mim”, finaliza.