Corpo de Bombeiros resgata 11 pessoas presas em elevador durante desfiles no Rio

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realizou o resgate de 11 pessoas que ficaram presas em um elevador no setor 4 do Sambódromo. O incidente ocorreu durante os desfiles da Série Ouro e foi causado por um excesso de peso. Felizmente, não houve feridos e todos os resgatados foram retirados em segurança. Durante o evento, que ocorreu entre sexta-feira (28) e sábado (1º), 16 escolas de samba se apresentaram. Para garantir a segurança dos foliões, cerca de 500 bombeiros foram mobilizados, incluindo equipes de intervenção rápida e especialistas em salvamento.

Na manhã de sábado (1º), um balão caiu na arquibancada do setor 11, mas, por sorte, a área estava desocupada no momento do incidente. Os bombeiros foram acionados para remover o balão do local, evitando assim qualquer risco à segurança do público presente.

