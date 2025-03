Sabrina Sato abre oficialmente o Carnaval 2025 com fantasia futurista

Apresentadora se prepara para brilhar como rainha de bateria da Gaviões da Fiel, quarta escola a desfilar neste domingo (2)

Divulgação/Gabriela Schmidt Rainha absoluta, ela fez uma entrada triunfal vestindo um look da Chains Of Metal, que é uma combinação sexy de correntes, que faz contraponto com a fluidez de plumas rosas



O Carnaval paulistano começou em grande estilo, e a segunda noite do Camarote Bar Brahma (CBB) foi marcada pelo brilho e energia contagiante de Sabrina Sato. Rainha absoluta, ela fez uma entrada triunfal vestindo um look da Chains Of Metal, que é uma combinação sexy de correntes, que faz contraponto com a fluidez de plumas rosas. A apresentadora ainda apostou em um óculos futurista da Laquan Smith e uma peruca platinada, reforçando sua tradição de sempre inovar e impressionar no Carnaval.

Após esbanjar simpatia no camarote, interagindo com fãs e convidados, Sabrina seguiu para mais uma maratona carnavalesca. Como rainha de bateria da Gaviões da Fiel, a musa partiu para a concentração da escola, que será a quarta a desfilar na noite. Com um enredo que promete emocionar o público e um figurino especial para a avenida, a apresentadora se prepara para brilhar também na passarela do Anhembi.

FIGURINO

Photo: Gabriela Schmidt

Styling: Pedro Sales

Styling Assist: Luiz Freiberger e Marcelo Felippe

Beauty: Krisna Carvalho

Beauty Assist.: Felipe Carmo

Nails: Roberta Munis

Look: Chains Of Metal

Sunglasses: Laquan Smith

Cenografia: Jean La Banca

Retouch: Vetro

Produção: Sato Rahal